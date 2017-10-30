Мужчина, которого сбил Шуфрич-младший, проходит реабилитацию

Мужчина, которого 26 августа сбил на пешеходном переходе в столице Нестор Шуфрич-младший, еще проходит реабилитацию.



Об этом рассказал прокурор Киева Роман Говда в интервью "Укринформу".



"Сейчас он находится на реабилитации. После проведения судебно-медицинской экспертизы по степени тяжести полученных им травм обвинительный акт будет направлен в суд", - отметил прокурор.



По его словам, прокуратура не будет ходатайствовать об усилении пресечения в этом деле, поскольку сын народного депутата Шуфрича сотрудничает с правоохранителями.



"Будем обращаться в суд с ходатайством о продлении водителю ранее избранной меры пресечения (взятие на поруки. - ред.). Оснований требовать более строгой меры пресечения у нас нет. Он является на вызовы следователя, принимает участие в следственных действиях", - сказал Говда.

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища – рэп-исполнителя Pabl.A, авария поизошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

30 августа Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.



Прокуратура Киева обжаловала это решение.

12 сентября Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде поручительства отца подозреваемому совершении ДТП сыну нардепа от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича-младшего.