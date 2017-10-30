Чоловік, якого збив Шуфрич-молодший, проходить реабілітацію

Чоловік, якого 26 серпня збив на пішохідному переході в столиці Нестор Шуфрич-молодший, ще проходить реабілітацію.

Про це розповів прокурор Києва Роман Говда в інтерв'ю "Укрінформу".

"Зараз він перебуває на реабілітації. Після проведення судово-медичної експертизи щодо ступеню тяжкості отриманих ним травм обвинувальний акт буде скеровано до суду", – зазначив прокурор.

За його словами, прокуратура не буде клопотати про посилення запобіжного заходу в цій справі, оскільки син народного депутата Шуфрича співпрацює з правоохоронцями.

"Будемо звертатися до суду з клопотанням про продовження водію раніше обраного запобіжного заходу (взяття на поруки. - ред.). Підстав вимагати більш суворий запобіжний захід у нас немає. Він з'являється на виклики слідчого, бере участь у слідчих діях", – сказав Говда.

Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав.



Прокуратура повідомила про підозру синові народного депутата у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва застосував запобіжний захід щодо Нестора Шуфрича-молодшого у вигляді особистої поруки його батька.



Прокуратура Києва оскаржила це рішення.

12 вересня Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді поруки батька підозрюваному скоєнні ДТП сину нардепа від "Опозиційного блоку" Нестору Шуфричу-молодшому.