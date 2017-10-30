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Россия игнорирует обращения Киева о похищенных пограничниках

Понедельник, 30 октября 2017, 14:28
Россия игнорирует обращения Киева о похищенных пограничниках

Российская сторона игнорирует обращения Министерства иностранных дел Украины относительно двух задержанных ею украинских пограничников.

О в комментарии "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"До сих пор нет разрешения на посещение консулом наших пограничников. Более того, мы до сих пор не получили официального подтверждения, что они в Москве", - отметила она.

"Мы писали в правоохранительные органы, просили подтвердить. Однако до сих пор нет данного ответа. Мы отправили не одну ноту и не одно обращение. Будем продолжать писать", - добавила пресс-секретарь МИД.

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Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.

В тот же день российская сторона официально заявила, что 3 октября задержала их.

9 октября появилась информация, что российский суд арестовал пограничников на 2 месяца за "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что украинские пограничники были захвачены в плен во время традиционной консультативно-представительской встречи с коллегами из РФ "непосредственно на границе" двух государств.

Оксана Коваленко, УП

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