Росія ігнорує звернення Києва щодо викрадених прикордонників

Російська сторона ігнорує звернення Міністерства закордонних справ України щодо двох затриманих нею українських прикордонників.

Про у коментарі "Українській правді" розповіла прес-секретар Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Досі немає дозволу на відвідування консулом наших прикордонників. Більше того, ми досі не отримали офіційного підтвердження, що вони в Москві", – зазначила вона.

"Ми писали в правоохоронні органи, просили підтвердити. Однак досі немає даної відповіді. Ми відправили не одну ноту і не одне звернення. Будемо продовжувати писати", – додала речниця МЗС.

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Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".

У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

Оксана Коваленко, УП