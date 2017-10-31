Парубий отправил Порошенко закон о судебной реформе и 3 кодексах
Вторник, 31 октября 2017, 10:10
Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал президентский закон, который внедряет судебную реформу и меняет три кодекса.
Спикер подписал законопроект №6232 и передал его на подпись Петру Порошенко 30 октября, свидетельствует сайт парламента.
У президента есть 15 дней на то, чтобы одобрить его или ветировать.
Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.
6 октября нардепы не отменили данное решение, отклонив четыре проекта постановления по этому поводу. Это дало главе ВР право подписать данный законопроект.