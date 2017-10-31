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Парубий отправил Порошенко закон о судебной реформе и 3 кодексах

Вторник, 31 октября 2017, 10:10

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал президентский закон, который внедряет судебную реформу и меняет три кодекса.

Спикер подписал законопроект №6232 и передал его на подпись Петру Порошенко 30 октября, свидетельствует сайт парламента.

У президента есть 15 дней на то, чтобы одобрить его или ветировать.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

6 октября нардепы не отменили данное решение, отклонив четыре проекта постановления по этому поводу. Это дало главе ВР право подписать данный законопроект.

Темы: законодательствореформысудПарубийВерховная Рада
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