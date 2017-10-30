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На Киевщине ввели план-перехват "Сирена" из-за расстрела Окуевой

Понедельник, 30 октября 2017, 21:04

В Национальной полиции подтвердили информацию о гибели добровольца АТО Амины Окуевой и сообщили о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской области в связи с убийством.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало, передает "Интерфакс-Украина".

Он рассказал о введении в Киевской области оперативного план-перехвата "Сирена".

Этот план вводят, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции и глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Темы: Киевская областьполицияубийство
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