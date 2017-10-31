Следствие рассматривает две версии убийства Окуевой – Геращенко

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства бывшего бойца-добровольца чеченского происхождения Амины Окуевой в Киевской области.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Основных версий две – это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине. А вторая – это действия лиц, находящихся на территории чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова (русский чеченский государственный деятель, президент Чечни – ред.) и его окружения", - сказал Геращенко.

Также, по его словам, будут рассматриваться и другие версии.

"Судя по всему, террористов было двое: один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием", - сказал Геращенко.

Он связал это нападение на супругов Окуевой и Адама Осмаева с покушением на них в июне, а также с недавним взрывом на Соломенке в Киеве, во время которого пострадал нардеп Игорь Мосийчук и погибли 2 человека.

"Очевидно, что беда пришла с территории Российской Федерации. Те, кто прислал киллера в июне, те же сделали это и сейчас. Что касается этих подонков, то, уверен, что их тоже найдем, задержим, и они будут сидеть всю жизнь в тюрьме", - сказал нардеп.

Он добавил, что сейчас оперативники полиции и СБУ отрабатывают возможных причастных лиц к этому убийству.

"Сейчас задача полиции и СБУ максимально сузить круг причастных к этому преступлению", - пояснил Геращенко.

По его словам, Осмаев, который был в авто с Аминой Окуевой во время нападения, находится в больнице под охраной.

"Мы вчера общались с Осмаевым в больнице, он ранен в ногу, пуля попала в голень. Он говорит, что лучше бы на месте Амины был он. Конечно, он находится под охраной. Думаю, что теперь и далее до конца жизни ему надо будет предоставлять государственную охрану, от которой ему уже не придется отказываться", - сказал Геращенко.

По словам спикера Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича, правоохранители расценивают убийство Окуевой как заказное.

"Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей", - сказал он в эфире "112 Украина".

По словам Жуковича, на месте происшествия повторно начала работу при дневном свете следственно-оперативная группа и эксперты.

В области продолжают проводить план "Сирена".

Он также добавил, что состояние здоровья Осмаева удовлетворительное.

Как известно, вечером 30 октября возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Адам Осмаев рассказал, что во время обстрела пуля попала женщине в голову и он не успел ее спасти.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Также Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, в Окуеву и ее мужа Адама Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле. Тогда нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находились в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении.

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Ирина Балачук, УП