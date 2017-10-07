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В Минсоцполитики объяснили, что будет со спецпенсиями чиновников и судей

Суббота, 7 октября 2017, 15:12
В Минсоцполитики объяснили, что будет со спецпенсиями чиновников и судей

Новый пенсионный закон отменяет назначения специальных пенсий для высокопоставленных чиновников.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире "Радио Свобода".

"Все специальные пенсии убираются: какие-то полностью, какие имеют переходные нормы. Например, по государственной службе переходная норма такова, что для тех людей, которые уже приобрели права на такую ​​пенсию, это право остается. В основном все специальные пенсии убираются", - сказал Шамбир.

Однако, по его словам, для тех, кто уже получает спецпенсии, перерасчета не будет, пока пенсии по обычной системе не превысят суммы тех спецпенсий. После этого, как пояснил заместитель министра, такие люди перейдут на общую систему.

"Люди, которые уже получали спецпенсии, будут получать и в дальнейшем - никакого уменьшения не будет. Правильно идти путем того, чтобы меньшие пенсии подтягивать к крупным. Именно этим путем мы и пошли", - отметил сказал Шамбир.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Больше о пенсионной реформе читайте в материале "Хочу на пенсию. Как изменит жизнь украинцев "реформа Гройсмана"

Темы: пенсииМинсоцполитики
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