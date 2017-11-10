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За нарушение языковых квот оштрафовали радио Садового

Пятница, 10 ноября 2017, 18:03
За нарушение языковых квот оштрафовали радио Садового

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала радиостанцию "Люкс ФМ" за недостаточное количество украиноязычных песен в эфире.

Об этом сообщает пресс-служба совета.

Мониторинг показал, что доля песен на украинском, которые транслирует радио с 7:00 до 14:00, составляет лишь 23,5% при необходимых 25%. Сумма штрафа - 50,5 тыс. гривен.

В Нацсовете напомнили, что согласно закону доля песен на государственном языке в эфире радиостанций в течение первого года его действия (с 8 ноября 2016 - ред.) должна составлять 25%, в течение второго года - 30%, в течение третьего года - 35%.

Радиостанция "Люкс ФМ" относится к медиахолдингу ТРК "Люкс". Он юридически принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового - Екатерине Кот-Садовой и его давнему бизнес-партнеру Роману Андрейко.

Как сообщалось, недавно Нацсовет завершил очередную волну мониторинга 16-ти общенациональных радиостанций на предмет выполнения требований закона о языковых квотах.

Украинская правда
Темы: Нацсоветязыкзакон о языках
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