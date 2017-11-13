В "Оппоблоке" хотят искать у Рабиновича двойное гражданство

Партия "Оппозиционный блок" хочет проверить факт наличия у члена их фракции Вадима Рабиновича гражданства Израиля.



Об этом заявил народный депутат от ОБ Николай Скорик, передает пресс-служба партии.



"Оппозиционный блок" требует от компетентных органов провести тщательное расследование фактов наличия двойного гражданства у гражданина Рабиновича и дать правовую оценку ситуации, в соответствии с Конституцией и законами Украины", - сказал он.



"Вся эта бурная деятельность скрывала банальную и унизительную для каждого украинского гражданина причину - использование нашей страны, как трамплин для обеспечения сытой пенсии в другом государстве", - сказал политик.



Как известно, в октябре Рабинович обвинил "Оппозиционный блок" в организации покушения на него и попытки поджога его дома.



9 ноября народный депутат из "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич вступил в ряды партии "За життя", основанной его коллегой по фракции Вадимом Рабиновичем.



Более о партии Рабиновича читайте в нашем материале: "За життя": кто кому Вадим Рабинович?