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Чиновника МВД будут просить отстранить от должности после ДТП

Вторник, 14 ноября 2017, 16:01

Прокуратура будет просить отстранить от должности работника сервисного центра Министерства внутренних дел Владимира Найду, который за рулем "Мазды" спровоцировал смертельную аварию на улице Стеценко в Киеве 13 ноября.

Об этом на брифинге 14 ноября сообщил начальник Полиции Киева Андрей Крищенко.

"Это решение принимают в МВД, но я думаю, что после избрания меры пресечения прокуратура и следователи обратятся относительно отстранения от должности. Но, как я понимаю, в МВД будет проведено служебное расследование и будут приняты меры реагирования", - сказал он.

Крищенко добавил, что сейчас Найда находится в изоляторе временного содержания.

"В больнице его – учитывая его жалобы на состояние здоровья – обследовали, но противопоказаний к содержанию под стражей не было", - сказал Крищенко.

Он напомнил, что на месте ДТП Найда отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови, но в дальнейшем в лечебном учреждении у него были отобраны биологические образцы для установления факта содержания алкоголя в крови. Их результат, по словам Крищенко, должен быть через несколько дней.

"Расследование проходит, допрашиваются свидетели, один пострадавший в неконтактном состоянии, сам виновник не дает показаний, ссылаясь на состояние здоровья", - сказал руководитель столичной полиции.

Он добавил, что авто "Мазда" принадлежит родителям Найды.

"Все машины изъяты, на них наложен арест, будет назначено проведение ряда экспертиз для подтверждения его (Найды – ред.) пребывания за рулем в момент столкновения", - сказал Крищенко.

Он добавил, что следствие также будет выяснять, пытался ли Найда скрыться с места ДТП, или просто находился в состоянии шока, когда ушел от машины.  

Как известно, 13 ноября ведущий специалист – администратор в региональном сервисном центре МВД, управляя автомобилем "Мазда-7", не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Мицубиси" и "Ниссан". 
 
В результате ДТП на Стеценко пассажир автомобиля "Мицубиси" погиб на месте происшествия от полученных повреждений, а 62-летнего водителя иномарки доставили в больницу №17 для оказания помощи.

По предварительной информации, водитель "Мазда-7" на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем Mazda был сотрудник МВД Владимир Найда.

Водителю "Мазды" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Прокуратура Киева подготовила ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
 

Ирина Балачук, УП
Темы: ДТПКиевМВД
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