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Чиновник МВД, устроивший смертельную ДТП, арестован без права на залог

Среда, 15 ноября 2017, 14:22

Суд арестовал сотрудника сервисного центра Министерства внутренних дел Владимира Найду, который спровоцировал смертельную аварию в Киеве 13 ноября, на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в среду.

"Шевченковский суд Киева поддержал ходатайство прокуратуры города Киева и избрал для 35-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на ул. Стеценко, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Как известно, 13 ноября ведущий специалист – администратор в региональном сервисном центре МВД, управляя автомобилем "Мазда-7", не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Мицубиси" и "Ниссан". 
 
В результате ДТП на Стеценко пассажир автомобиля "Мицубиси" погиб на месте происшествия от полученных повреждений, а 62-летнего водителя иномарки доставили в больницу №17 для оказания помощи.

По предварительной информации, водитель "Мазда-7" на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем Mazda был сотрудник МВД Владимир Найда.

Водителю "Мазды" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Украинская правда
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