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Белый дом: Трамп не хочет спорить с Путиным

Пятница, 17 ноября 2017, 04:03
Белый дом: Трамп не хочет спорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп продолжит сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным по глобальным проблемам.

Об этом заявила спикер Белого дома Сара Сандерс.

"Послушайте, как неоднократно говорил президент, он не считает, что ему полезно вступать в споры с Владимиром Путиным. Но он действительно считает, что есть места, где мы можем работать с Россией, в частности, будь то Сирия, Северная Корея или другие большие глобальные проблемы, с которыми сталкивается мир", - сказала она, отвечая на вопрос, верит ли Трамп, что Путин не стал бы врать ему в лицо.

"И это было в центре внимания президента, и он будет продолжать искать способы работать с ними, чтобы помочь Америке", - добавила она.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что верит заверениям Путина о якобы невмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

После этого сенатор США Джон Маккейн заявил, что доверие Трампа словам Путина угрожает нацбезопасности страны.

В то же время ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы в США.

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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