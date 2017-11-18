Хакеры похитили персональные данные участников АТО - Киберполиция
Хакеры похитили персональные данные участников АТО, взломав компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
"Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники", - заявил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк .
"Пользователь соцсети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информации участников АТО", - сообщил Демедюк.
Киберполиция определяет пути поражения компьютера вирусом и устанавливает причастных к хакерства.
Как сообщалось, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.
Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.