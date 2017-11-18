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Хакеры похитили персональные данные участников АТО - Киберполиция

Суббота, 18 ноября 2017, 00:53
Хакеры похитили персональные данные участников АТО - Киберполиция


Хакеры похитили персональные данные участников АТО, взломав компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

"Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники", - заявил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк .

"Пользователь соцсети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информации участников АТО", - сообщил Демедюк.

Киберполиция определяет пути поражения компьютера вирусом и устанавливает причастных к хакерства.

Как сообщалось, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

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Темы: полицияАТО
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