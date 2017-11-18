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В аэропорту "Киев" устроили пикет против похищения грузин

Суббота, 18 ноября 2017, 09:56
В аэропорту Киев устроили пикет против похищения грузин

В здании аэропорта "Киев" (Жуляны) всю ночь проходил протест против похищения грузин, которые были выдворены из Украины.

Об этом сообщил экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили.

"Протест неравнодушных граждан против похищения журналистов и героев войны проходил всю ночь", - отметил он.

 
 
Фото - FB Михеила Саакашвили 

Как известно, 21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому отменили вид на жительство журналисту ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамазу Шашвиашвили в Украине.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины. 

Украинская правда 

Темы: СаакашвилиКиевГрузия
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