После 40 лет правления президент Зимбабве ушел в отставку

Президент африканской страны Зимбабве Роберт Мугабе сложил полномочия президента.

Об этом сообщает Reuters.

Спикер парламента Джейкоб Муденда, где во вторник рассматривали импичмент Мугабе, сообщил депутатам, что президент сам подал в отставку.

"Мугабе сложил полномочия. Получил от него письмо", - цитирует слова Муденды The Associated Press.

По данным Reuters, эта новость сильно обрадовала присутствующих, которые начали "дико ликовать".

Роберт Мугабе africanleadership.co.uk

Как известно, 93-летний Мугабе руководил страной 40 лет.

Во вторник правящая в Зимбабве партия ЗАНУ-ПФ начала процедуру оглашения импичмента президенту Роберту Мугабе.

Его обвиняют в том, что создал условия для "узурпации конституционной власти" его женой Грейс.

18 ноября в Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку Мугабе.

Перед тем, 15 ноября, армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Военное вмешательство состоялось в связи с политическим кризисом, вызванным решением президента уволить своего давнего союзника Эммерсона Мнангагву с должности вице-президента и назначить на эту должность свою жену Грейс Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе.

Сообщалось, что военные поместили Мугабе под домашний арест.

В то же время Мугабе после встречи с генералами, которые захватили контроль над страной, заявил, что отказывается уйти в отставку.

Евгений Кизилов, УП