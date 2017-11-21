Порошенко провел экстренное заседание Военного кабинета АП

Президент Петр Порошенко провел внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Луганске.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Президент заслушал доклад о последних событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств, в частности относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области и учащение случаев провокаций со стороны боевиков.

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - заявил Порошенко.

Он поручил украинскому представителю в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования украинских западных союзников.

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.

В конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего. Сейчас Плотницкому не угрожает отставка, ему дали "последний шанс", сообщает РБК.