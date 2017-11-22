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В Кремле уже заявили, что не вмешивались в дела "ЛНР"

Среда, 22 ноября 2017, 08:52

В Кремле опровергают сообщение о поддержке российским руководством определенных политических сил в так называемой "ЛНР".

Начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества независимых государств, Абхазией и Южной Осетией Михаил Арутюнов заявил ТАСС:

"Это сообщение неизвестно на чем основано".

"Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался", – заявил Арутюнов.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источник, близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову, согласно которому Москва якобы встала на сторону т.н. "главы МВД ЛНР" Игоря Корнета в его конфликте с "главой республики" Игорем Плотницким.

Темы: РосcияЛНРДонбассЛуганская область
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