Миссия ОБСЕ: вооруженные люди продолжают блокировать часть Луганска

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что ситуация во временно оккупированном Луганске в целом спокойная, но вооруженные люди продолжают блокировать часть центра города.



Об этом говорится в сообщении миссии, обнародованном в среду в Facebook.



"СММ ОБСЕ продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск", – говорится в сообщении.



"СММ констатировала в целом спокойную ситуацию в городе. Впрочем команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской", – отмечают наблюдатели.



Кроме этого сообщается, что первый заместитель председателя СММ ОБСЕ прибыл в Луганск, чтобы присоединиться к своим коллегам, которые осуществляют мониторинг ситуации.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает события последних суток в Луганске ни чем иным, как "примитивными бандитскими разборками" вокруг собственности.

Такое мнение о последних событиях в Луганске он выразил в комментарии "Укринформу".

"Так называемый министр внутренних дел ("ЛНР"- ред.) Игорь Корнет после того, как Плотницкий (главарь "ЛНР "- ред.) выселил его из честно отжатого особняка, решил вернуть все, что нажито непосильным трудом с 2014 года", – сказал он.

По словам Туки, ситуация обострилась после того, как появилась хозяйка дома, в котором Корнет поселился.

"Она "обращается к" графу Луганскому "с просьбой вернуть недвижимость, после чего Плотницкий показательно выселяет из него Корнета", – добавил замминистра.

"И здесь уже перешло на уровень личных взаимоотношений. Поскольку оба располагают определенным количеством вооруженных боевиков, это была попытка такого квазипереворота", – считает Тука.

То, что организованное утром среды совещание под председательством Плотницкого было выложено в интернет, является, с точки зрения заместителя министра, пропагандистским шагом, призванным зафиксировать факт нахождения Плотницкого на боевом посту.

Прогнозировать дальнейшее развитие Тука не берется, отмечает лишь, что "кто-то сядет, кто-то сбежит". Путин открестился официально, "хотя это смешно", добавил он.

Главное в этой ситуации, подчеркнул Тука, чтобы не было жертв среди мирного населения.

Также Тука отметил, что по его данным, ночью на территорию области зашли более 300 единиц российской боевой техники: грузовики, бронетранспортеры.

"Хотелось бы, чтобы они там друг друга сожрали в конце концов. Чем больше и быстрее друг друга сожрут, тем легче будет восстанавливать законную власть на этой территории", - пожелал Тука.

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