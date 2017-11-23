В Днепре задержали директора эстонской фирмы по делу о ПО для е-декларирования

В аэропорту Днепра задержали директора эстонской компании Apolineja OU по делу о разработке программного обеспечения для системы е-декларирования.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Следственные действия и задержание произошли поздно вечером 22 ноября.

"Бывший директор компании "Миранда" Юрий Новиков заключил договор с Программой развития Организации Объединенных Наций, согласно которому "Миранда" обязывалась разработать ПО для системы е-декларирования. Получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договора с компанией Apolineja OU, в которые внес заведомо ложные сведения по разработке ПО для системы е-декларирования", - написала Сарган.

Она добавила, что дальше Новиков перечислил 140 тысяч долларов, полученных от ПРООН и Международной организации по миграции, на банковский счет Apolineja OU.

"Сейчас директор эстонской компании (гражданин Украины – ред.) задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следственные действия продолжаются", - подытожила Сарган.

Как сообщает сайт прокуратуры Киевской области, 20 ноября было завершено досудебное расследование в отношении экс-директора ООО "Миранда".

Во время досудебного расследования правоохранители установили его пособника, который помогал Новикову в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (совершение служебного подлога по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Пособнику сообщили о подозрении по этим же статьям.

Установлено, что ООО "Миранда", не имея необходимой технической возможности для разработки соответствующего программного обеспечения, выиграло тендер с Международной организацией по миграции и Программой развития ООН на разработку ПО для е-декларирования для НАПК и реестра временно перемещенных лиц.

Полученные от международных организаций средства Новиков в сговоре с директором иностранной компании вывели на счет указанной компании, а псевдо-договора и акты выполненных работ подделали.

Следователи выяснили, что иностранная компания не выполняла никаких работ по разработке ПО.

ПО разработали бывшие студенты и работники одного из высших учебных заведений столицы, однако за работу директор ООО "Миранда" с ними не рассчитался.

В результате указанных действий, в госбюджет Новиков не уплатил налогов на общую сумму почти 1,5 миллиона гривен.

"В настоящее время в порядке ст. 290 УПК подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После чего обвинительный акт в отношении экс-директора ООО "Миранда" будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - подытожили в прокуратуре.

Как известно, 30 мая следственное управление ГФС в Киевской области провелообыски в офисе компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования, а также в доме экс-владельца компании Юрия Новикова.

В ГФС заявляли, что обыски на предприятии "Миранда" связаны с делом об уклонении от уплаты налогов.

В июне Новиков внес установленный судом залог в размере 934 тысячи гривен.