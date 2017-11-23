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Кремль второй день отказывается реагировать на раскол в ОРЛО

Четверг, 23 ноября 2017, 13:07

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг снова отказал журналистам в комментарии ситуации в Луганске.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Журналист спросил спикера Путина, появилась ли информация о том, что сейчас происходит в Луганске, и поддерживает ли Кремль возможную смену "власти" в этом городе.

"Я так же оставляю без ответа ваш вопрос, скажем так, каких-то нюансов я бы не стал сейчас озвучивать", — сказал он.

Как сообщалось, 22 ноября Песков тоже говорил, что не будет ничего комментировать. Отметил лишь, что РФ не вмешивается в дела террористических организаций в оккупированных районах Донбасса.

на этой неделе в оккупированном Луганске обострилась ситуация из-за конфликта главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого с отстраненным "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом.

Кроме этого вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Сообщалось также, что в оккупированном городе не работает телевидение и радио, люди выстроились в очереди в банковские заведения и магазины.

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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.

Темы: Луганскчрезвычайное происшествиеДонбассПутинРосcия
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