Гройсман не видит пока оснований отстранять руководителя ФГИ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет об отсутствии оснований для освобождения от должности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.



Об этом он сказал журналистам телеканала "112 Украина" в четверг в Полтаве, где находится с рабочей поездкой



"Я не вижу оснований сегодня отстранять его. Если ему предоставлено ​​подозрение, то правоохранительные органы должны выполнить свою работу, провести расследование и доказать в суде его виновность", – сказал премьер.



По словам Гройсмана, если виновность Трубарова будет доказана, его ждет увольнение и привлечение к ответственности.



Ранее 23 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики, одним из подозреваемых в котором является руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.



По словам Луценко, это преступление было совершено в январе 2013 года.