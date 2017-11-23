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Гройсман не видит пока оснований отстранять руководителя ФГИ

Четверг, 23 ноября 2017, 16:10

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет об отсутствии оснований для освобождения от должности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

Об этом он сказал журналистам телеканала "112 Украина" в четверг в Полтаве, где находится с рабочей поездкой

"Я не вижу оснований сегодня отстранять его. Если ему предоставлено ​​подозрение, то правоохранительные органы должны выполнить свою работу, провести расследование и доказать в суде его виновность", – сказал премьер.

По словам Гройсмана, если виновность Трубарова будет доказана, его ждет увольнение и привлечение к ответственности.

Ранее 23 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики, одним из подозреваемых в котором является руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

По словам Луценко, это преступление было совершено в январе 2013 года.

Темы: Фонд госимуществаКабинет министров
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