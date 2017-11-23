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Крымскотатарскую активистку похоронят 24 ноября в Крыму

Четверг, 23 ноября 2017, 22:13

Ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка похоронят 24 ноября в селе Новокленовое Белогорского района в Крыму.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные крымских активистов.

Отмечается, что что дженазе (похоронный обряд - ред.) будет проводиться по адресу: улица Молодежная, 52, село Новокленовое Белогорского района в 14:00.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Кашка стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

"История неприятная: турок втерся в доверие к семье Веджие, занял деньги и отказывался возвращать. Активисты решили вмешаться в ситуацию из-за уважения к ветерану национального движения. В итоге это закончилось задержаниями и обысками в них", - сообщила главный редактор "Украинской правды "Севгиль Мусаева.

По ее информации, Веджие сильно разволновалась, ей вызвали скорую, по дороге в больницу она скончалась.

"Странной силы был человек - в 83 года ездила на судебные заседания, в 2015 году участвовала в блокаде", - рассказывает главный редактор УП.

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров назвал задержания в Крыму спецоперацией ФСБ России с целью арестов активистов национального движения и компрометации Меджлиса крымскотатарского народа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татары
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