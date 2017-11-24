Соперником Путина на выборах планируют сделать бизнесмена и либерала – СМИ
В администрации президента обсуждается вопрос о выдвижении соперником Владимира Путина на президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата.
Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух источников, близких к Кремлю.
По словам человека, близкого к администрации президента, в качестве соперника Путина может рассматриваться выдвижение экс-министра финансов Алексея Кудрина.
Однако другие источники издания этого не подтверждают.
Также, ожидается, что своего кандидата выдвинет Партии роста, защищающая интересы бизнеса.
"Мы будем обсуждать различные варианты, и все это решится в ближайшие дни", - сообщил председатель Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По мнению социологов, у населения нет потребности в либеральном кандидате, но продвинутые группы граждан могут поддержать кандидата от бизнеса.
По мнению политологов, кандидат от бизнеса нужен Кремлю для расширения повестки кампании и оживления перечня участников, а кандидат-либерал – для репутации выборов: и внутренней, и внешней.
Как известно, о намерении участвовать в президентских выборах уже объявили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон - и порнозвезда Елена Беркова.
В ноябре СМИ сообщили, что Путин "определился, что будет участвовать" в выборах президента РФ.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.