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Лукашенко обсуждал "шпионский" скандал с Порошенко в ОАЭ

Пятница, 24 ноября 2017, 13:49
Лукашенко обсуждал шпионский скандал с Порошенко в ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2 ноября в ОАЭ обсуждал с з главой Украины Петром Порошенко "шпионский" скандал с украинским журналистом Павлом Шаройко.

Об этом он сказал в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает государственное информагентство республики БЕЛТА.

"Он (Порошенко -ред.) мне задал этот вопрос. И я ему ответил фактами. Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такая практика - председатель КГБ мне доложил сразу", – рассказал Лукашенко.

Глава государства заявил, что на встрече с Порошенко в ОАЭ была достигнута договоренность не придавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.

"Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали", – говорит президент.

"Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность", – подчеркнул также Лукашенко.

При этом он заявил, что "никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет".

По словам президента, в отношении лиц, причастных к данному делу, в Беларуси действуют исключительно в соответствии с законодательством, констатировал глава государства.

"Я этого полковника по званию, который просто работал под прикрытием журналиста, понимаю. Многие государства так себя ведут – под прикрытием журналистов, дипломатов работают разведчики. Я уже с этим сталкивался много раз. Но как понять белоруса, который за копейки работал на иностранную, пусть даже и не совсем чужую, разведку?", – возмутился Лукашенко.

Как известно, президент Петр Порошенко встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах 2 ноября.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Белорусский Комитет госбезопасности утверждает, что Шаройко работает на украинскую разведку под прикрытием и имеет целую сеть агентов-белорусов. Во время обыска у журналиста дома якобы обнаружили копии разведывательных донесений, направленных им "в центр".

По утверждению КГБ Беларуси, Шаройко признал, что полковником военной разведки Украины, а координировал его деятельность советник посольства Украины в Беларуси.

Корреспондента "Украинского радио" посетил украинский консул.
Шаройко также назначили адвоката.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло сотрудничество с Павлом Шаройко, заявив, что он когда-то возглавлял пресс-службу ГУР, но с 2009 года не служит там.

После этого были опубликованы видеокадры якобы признания Шаройко о том, что он работал под прикрытием, а координировал его  работу дипломат, аккредитованный в Минске.

Темы: Беларусь
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