Задержанных в четверг крымских татар посадили под стражу
Так называемый "суд" в оккупированном Россией Крыму арестовал на 2 месяца четырех крымских татар, которых 23 ноября задержали ФСБшники.
Об этом сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.
По его словам, решениями "Киевского районного суда" Симферополя до 15 января 2018 года заключены под стражу Казим Аметов, Асан Чапух, Руслан Трубач и Бекир Дегерменджи.
Решение принимали "судьи" Виктор Можелянский и Янина Охота.
Как известно, 23 ноября российские силовики увезли в изолятор временного содержания крымскотатарских активистов, задержанных в аннексированном Россией Крыму.
Ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.
Впоследствии стало известно, что после задержаний крымских татар в оккупированном Крыму на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.
В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.