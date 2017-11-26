Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак наградил 200 военных в зоне АТО - Минобороны

Воскресенье, 26 ноября 2017, 01:49

Во время рабочей поездки на Донбасс 25 ноября министр обороны Степан Полторак наградил 200 военнослужащих в АТО.

Об этом сообщает Минобороны, передает "Радио Свобода".

"В субботу глава ведомства лично вручил командиру одной из бригад на Луганщине 9-миллиметровый пистолет АПС, а также награды двум другим командирам - бригадной артиллерийской группы и десантно-штурмового батальона. Кроме этого, он наградил еще более 200 военных в зоне АТО", - говорится в заявлении.

"Благодарю вас за героизм и образцовую службу, за то, что вы делаете каждый день, защищая нашу страну", - сказал Полторак.

"Ко Дню Вооруженных сил Украины 6 декабря ведомственными наградами будут награждены около 1100 военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения АТО", - сообщил министр обороны.

Темы: АТОМинобороныПолторак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
АТО
Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: