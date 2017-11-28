Труба назначил себе заместителей и взялся за структуру ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил представление конкурсной комиссии о назначении двух его заместителей.



Об этом член конкурсной комиссии Денис Монастырский сообщил в комментарии "Укринформу".



"Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил своих заместителей – Ольгу Варченко и Александра Буряка, представление на которых ему передала комиссия", – сказал он.



По словам Монастырского, новый директор ГБР занимается разработкой организационной структуры ведомства, которую впоследствии должен утвердить Кабинет министров.



Также он сообщил, что Труба уже успел зарегистрировать ГБР в Едином государственном реестре юридических лиц. Местом регистрации значится Секретариат Кабмина на Грушевского, 12/2.

Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.



ГБР должно взять на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.



Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.