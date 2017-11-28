НАБУ отстранили от расследования громкого дела о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро передало материалы дела о возможной коррупции в НАПК в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Только что Служба безопасности Украины получила от НАБУ в установленном законом порядке материалы уголовного производства, зарегистрированного по обнародованной Анной Соломатиной информации о возможных злоупотреблений в Нацагентстве по предотвращению коррупции", - говорится в заявлении.

По данным спецслужбы, ее следователи уже приступили к изучению материалов дела.

Также СБУ пообещала рассмотреть просьбу адвоката Соломатиной об обеспечении ее охраной.

Как ранее сообщалось, 17 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко по ходатайству прокурора САП распорядился забрать это производство у НАБУ и передать его Службе безопасности Украины.

Он объяснил это потенциальным конфликтом интересов в деятельности первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, поскольку он может стать в производстве пострадавшим.

Также Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала уголовное производство против должностных лиц НАПК с вымогательства взятки на злоупотребление служебным положением.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.



Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, согласно справки по результатам проверки состояния организации работы в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни, которая есть в распоряжении УП, НАПК действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.