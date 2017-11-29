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Госдеп: Закон о СМИ в РФ представляет угрозу для свободной прессы

Среда, 29 ноября 2017, 06:35

Новый закон, разрешающий Министерству юстиции России причислять иностранные СМИ в "иностранные агенты", создает угрозу для свободной прессы.

Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, пишет Reuters.

"Свобода выражения, в том числе слова и средств массовой информации, которые могут оказаться неудобными для правительства, являются универсальным обязательством в области прав человека, которое Россия обязалась поддерживать", - сказала Нойерт.

Она констатировала, что российский закон об иностранных агентах используется для постоянных обысков, преследований и судебных разбирательств, которые препятствуют работе неправительственных организаций.

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в субботу, позволяет Москве заставлять иностранные СМИ публиковать новости с припиской, что это работа "иностранных агентов", и раскрывать источники их финансирования.

Нойерт отвергла любое сравнение между американскими и российскими законами об иностранных агентах, заявив, что американский закон не ограничивает права публиковать информацию или возможность организации работать.

Ранее минюст США обратился к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента". Однако телеканал RT не выполнил требования министерства юстиции США признать себя иностранным агентом.

В связи с этим в России заявили о готовности дать ответ в ситуации с "ущемлением" российских СМИ в США.

В ноябре стало известно, что Минюстиции России направило проекту "Радио "Свобода" "Крым.Реалии" (освещает события в аннексированном Крыму) уведомление о том, что его могут признать иностранным агентом.

Также "иностранными агентами" хотят объявить "Радио Свободу" и "Голос Америки". 

Деятельность "Радио "Свобода" и "Голоса Америки" координирует американский правительственный Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансирует конгресс США.

Темы: СШАРосcиясвобода слова
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