Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник предупредил Авакова о задержании сына - источники

Пятница, 3 ноября 2017, 11:12
Сытник предупредил Авакова о задержании сына - источники

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник предупредил главу МВД Арсена Авакова об обысках и задержании его сына.

Об этом говорится в статье "Рюкзак наполовину пуст, или НАБУ между Порошенко и Аваковым".

О том, что руководители НАБУ коммуницировали с Аваковым, УП рассказали информированные источники в НАБУ, САП и МВД.

В НАБУ утверждают, что для них "стало большой неожиданностью, что прокурорские подписали подозрение в понедельник".

"У нас нет сомнений, что на Холодницкого повлиял "первый". Он (Сытник - ред.) ему (Авакову - ред.) писал, но встретиться и переговорить в понедельник они так и не смогли", - признался собеседник в руководстве НАБУ.

У Сытника такую ​​позицию объясняют тем, что Аваков последний, кто реально помогал детективам Бюро.

Поэтому в НАБУ и считают все произошедшее "тонкой игрой президентской администрации".

"Единственные, с кем мы не воевали, был Аваков и его министерство. Они серьезно помогали нам в оперативной работе - номера прикрытия и другие вещи Аваков закрывал. А теперь получается, что мы воюем со всеми, мы в этой истории потеряли последнего союзника", - рассказал источник в НАБУ.

У Авакова также подтвердили непубличное сотрудничество с НАБУ.

"Сытник два дня перед обысками провел у Авакова, и они договаривались о варианте закона об антикоррупционном суде.

"Аваков сам ему предложил продавить с Яценюком этот вопрос на встрече с Порошенко. А на следующий день Сытник звонит и говорит: "Это не мы". Ясно, что теперь Аваков с ним не говорит", - рассказывают в окружении министра.

В то же время, тот факт, что Сытник сам рассказал Авакову об обысках, очень возмутил руководство САП.

"Ну это же ни в одни ворота не лезет! Когда готовятся задержания Павловского (заместитель министра обороны - УП), Сытник предупреждает Полторака.

Когда задерживают сына - звонит Авакову. Как это возможно? Это такое у нас партнерство?" - возмутился информированный источник в САП.

Как известно, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. В тот же день он был задержан.

По версии следствия, в 2015 году Аваков-младший и еще два человека были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше средне рыночной.

Ранее сообщалось, что 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД.

Президент якобы был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.

Позже Аваков заявил, что никакого конфликта из-за палаток под Верховной Радой у него с Порошенко не возникало.

Украинская правда
Темы: АваковПорошенкоСытникНАБУМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
Все новости...
Реклама: