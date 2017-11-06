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Смертельное ДТП в Харькове: Водителю Touareg сообщили о подозрении

Понедельник, 6 ноября 2017, 17:18
Смертельное ДТП в Харькове: Водителю Touareg сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, что привело к гибели 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Перепелица, передают "Украинские новости".

"Сегодня ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких граждан)", - сообщил он.

По его словам, на данный момент он знакомится с подозрением.

Также адвокат сообщил, что 7 ноября суд изберет Дронову меру пресечения.

На данный момент его подзащитный находится в больнице, он не задержан.

Также адвокат сообщил, что Дронов был допрошен ранее в качестве свидетеля, и сейчас в качестве подозреваемого.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

26 октября количество погибших увеличилось до 6. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП 20-летняя Диана Берченко.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

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Темы: ДТПХарьковкриминал
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