АП: реакции на расследование относительно корпорации "Рошен" не будет

В Администрации президента заявляют, что не будет реакции на расследование журналистов по созданию оффшорных компаний для передачи корпорации "Рошен" в слепой траст.

Об этом сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко в комментарии Радио Свобода.

"Не будет реакции. Если бы это касалось непосредственно Порошенка, его деятельности - если бы это было по аналогии с Трампом, который не передавал бизнес в слепой траст - тогда да. Реагировать на чьи-то фантазии ... я не думаю, что это нужно делать", - сказал Горковенко.

Как известно, в своем исследовании Центр расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо" пришли к выводу, что целью создания офшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

Трастовый договор на передачу управления корпорацией "Рошен" был заключен 14 января 2016 года. Нидерландская компания Roshen Europe B. V. фигурировала в списке из трех оффшоров Порошенко, о которых говорилось в документах "Панамского архива".

В апреле мировые СМИ опубликовали большое расследование, которое раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей к сокрытию огромных сумм в оффшорных компаниях. Среди них, помимо прочих, оказаллся президент Украины Петр Порошенко.

Претензии к Порошенко заключались в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Действия Порошенко могут противоречить закону, поскольку он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Юристы Порошенко заявили, что доля президента в "Рошен" передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко назвала "безосновательными домыслами" материалы этого журналистского расследования.

Больше о передаче управления "Рошен" читайте в материале "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen" и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".