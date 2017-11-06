Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АП: реакции на расследование относительно корпорации "Рошен" не будет

Понедельник, 6 ноября 2017, 23:27

В Администрации президента заявляют, что не будет реакции на расследование журналистов по созданию оффшорных компаний для передачи корпорации "Рошен" в слепой траст.

Об этом сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко в комментарии Радио Свобода.

"Не будет реакции. Если бы это касалось непосредственно Порошенка, его деятельности - если бы это было по аналогии с Трампом, который не передавал бизнес в слепой траст - тогда да. Реагировать на чьи-то фантазии ... я не думаю, что это нужно делать", - сказал Горковенко.

Как известно, в своем исследовании Центр расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо" пришли к выводу, что целью создания офшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

Трастовый договор на передачу управления корпорацией "Рошен" был заключен 14 января 2016 года. Нидерландская компания Roshen Europe B. V. фигурировала в списке из трех оффшоров Порошенко, о которых говорилось в документах "Панамского архива".

В апреле мировые СМИ опубликовали большое расследование, которое раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей к сокрытию огромных сумм в оффшорных компаниях. Среди них, помимо прочих, оказаллся президент Украины Петр Порошенко.

Претензии к Порошенко заключались в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Действия Порошенко могут противоречить закону, поскольку он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Юристы Порошенко заявили, что доля президента в "Рошен" передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко назвала "безосновательными домыслами" материалы этого журналистского расследования.

Больше о передаче управления "Рошен" читайте в материале "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen" и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".

Темы: ПорошенкоRoshenАдминистрация президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: