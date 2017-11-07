Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП оспаривает личное обязательство для Авакова и Чеботаря по "делу рюкзаков"

Вторник, 7 ноября 2017, 08:38

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства для подозреваемых по "делу рюкзаков".

Об этом сообщает САП в Facebook.

Речь идет о решении Соломенского суда, которыми 1 ноября сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и Владимира Литвина отпустили под личное обязательство.

Соответствующие апелляционные жалобы в Апелляционный суд Киева САП подала 6 ноября.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура считает указанные меры слишком мягкими и несоответствующими тяжести уголовного преступления и рискам, установленным во время досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры будут настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для трех подозреваемых.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

31 октября НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и Владимира Литвина под личное обязательство.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Украинская правда
Темы: АваковАнтикоррупционная прокуратурагосзакупкикоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: