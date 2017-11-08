Суд арестовал квартиру Авакова-младшего

Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко.

"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и Литвина. У Авакова квартиру арестовали", - сообщил он.

Прокурор отметил, что суды еще продолжают рассматривать ходатайство об аресте имущества подозреваемых. На сегодня ни в одном из ходатайств отказано не было.

Как сообщалось, 7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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