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Луценко показал документы о перечислении денег Януковича в бюджет

Четверг, 9 ноября 2017, 06:47

Конфискованные у Януковича средства не исчезли, а поступили на счета Госказнчейства и уже используются на государственные нужды.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в facebook.

"Все 1,5 млрд долл, которые были спецконфискованы у членов ОПГ Януковича никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства. Более того, эти средства уже работают на Армию и инфраструктурные проекты", - написал он опубликовав фотокопии писем от Ощадбанка и Государственной казначейской службы.

"А еще спецконфисковали Одесский нефтеперерабатывающий завод и 1000 вагонов.

Тоже все на месте, под контролем государства", - добавил он.

Как сообщалось, 8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин отрицал исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявило НАБУ.

Читайте также: Как НАБУ и ГПУ поссорились из-за денег Онищенко или Януковича

Темы: ЛуценкоНАБУспецконфискацияЯнуковичденьги
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