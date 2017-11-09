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Замминистра обороны Павловского освободили из-под стражи

Четверг, 9 ноября 2017, 13:21
Замминистра обороны Павловского освободили из-под стражи

Апелляционный суд отпустил из-под домашнего ареста заместителя главы Министерства обороны Игоря Павловского, подозреваемого в растрате бюджетных миллионов.

Об этом сообщил председательствующий судья Денис Масенко, передают "Украинские новости".

"Апелляционную жалобу частично удовлетворить", - огласил он решение суда.

В частности, было отменено решение Соломенского районного суда о домашнем аресте подозреваемого, при этом Павловскому назначили новую меру пресечения - не отлучаться из города, где он проживает, без разрешения следователя, сдать загранпаспорта, не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Отмечается, что замминистра отпустили под личное поручительство 2 военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Новая мера пресечения действует до 10 декабря.

Как известно, 12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Его защита подала апелляционную жалобу на это решение.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевич по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева во вторник, 17 октября, отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

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Темы: Минобороныарестсуд
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