Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник: СБУ сорвала все операции НАБУ под прикрытием

Пятница, 1 декабря 2017, 13:39
Сытник: СБУ сорвала все операции НАБУ под прикрытием
Василий Артюшенко, ZN.UA

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура преследовали цель сорвать все операции НАБУ, которые проводились под прикрытием, и им это удалось.

Об этом заявил на брифинге в пятницу директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, во-первых, СБУ под руководством ГПУ сорвала спецоперацию НАБУ по выявлению масштабной коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

"Возможность довести операцию до конца утрачена. И сейчас нам остается только оценивать те доказательства, которые уже были собраны на момент срыва этой операции", - отметил директор.

По его убеждению, на самом деле СБУ ставила цель сорвать не только эту операцию НАБУ, но и все другие операции под прикрытием.

"Именно это было главной целью проникновения в конспиративные помещения НАБУ. Эта цель также достигнута - операции, к сожалению, остановлены. И это - аморально", - сказал Сытник.

По его словам, у бюро также есть информация о конспиративных помещениях СБУ, но оно, в отличие от службы, считает их раскрытие недопустимым.

Еще одной целью, говорит директор, было получить данные об агентурной сети нацбюро. Но, отмечает он, этого сделать не удалось.

"Как они ни старались проводить обыски, удерживая по 30 часов работников НАБУ, ломая оборудование, этой цели не достигли", - отметил Сытник.

Кроме того, по его словам, ГПУ и СБУ пытались запугать представителей бюро, но и этого они сделать не смогли.

"Система подбора персонала, которая применяется в антикоррупционном бюро, дала возможность сформировать команду, которая при ограниченных ресурсах имеет моральные качества противодействовать таким диверсиям и атакам", - пояснил он.

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ завербовала подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

В ЕС уже выступили с требованием, чтобы на НАБУ "не наезжали другие органы".

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СытникНАБУСБУскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
Все новости...
Реклама: