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Руслана: Мы не имеем права на безответственные решения

Понедельник, 11 декабря 2017, 08:31

Певица Руслана заявила, что Майдан "принадлежит людям" и она не будет участвовать в политических проектах.

Об этом она написала из Бухареста в ночь на 11 января в блоге на "Украинской правде".

Руслана Лыжичко напомнила, что 4 года назад она стояла на сцене Майдана 10 часов подряд, в ночь на 11 декабря 2013 года был жуткий штурм Майдана.

"Сегодня (10 декабря – ред.) на Майдане собрались тысячи людей. Были там и мои знакомые. Каждый пришел из собственных соображений", – отметила она.

"Кто понесет за все ответственность?", "Кто будет нести ответственность за события, людей?" – эти вопросы я задавала каждый раз, когда на Майдане принимались какие-то решения или происходил какой-то призыв – будь то во время Вече, будь то, когда это просто назревало. И это единственный вопрос, который я задаю себе и сегодня", – написала певица.

"Я хочу понять, какие будут последствия и к чему может привести вся эта ситуация, в каком направлении все движется и что мы с этим будем делать?", – отметила Руслана.

"Я буду разбираться для себя совершенно независимо, не участвуя ни в каких "проектах". У меня есть своя оценка событий, происходящих во власти. И есть своя оценка происходящему сегодня на Майдане", – заявила она.

Руслана уверена: "Мы не имеем права на безответственные решения".

"Я была свидетелем на Майдане, когда гибли люди. И мне хочется спросить, почему они погибли, а мы не смогли сделать так, чтобы они жили", – добавила она.

"Наверное, как и у всех, от всех событий у меня сегодня сжимается в груди. Я хочу, чтобы светлую идею Майдана никто никогда не использовал ни в каких целях. Майдан принадлежит людям. Так было и так будет всегда!", – заявила Руслана.

Как известно, 10 декабря в Киеве прошел так называемый "марш за импичмент", который поддержал задержанного лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили.

В тот же день певец Святослав Вакарчук выступил с политическим заявлением: он заверил, что не имеет президентских амбиций, но выдвинул требования к политикам относительно необходимых реформ.

Алена Рощенко, УП
Темы: Майдан
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