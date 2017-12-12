Луценко: Воспользуюсь семейным положением для изменения закона о НАБУ

Нардеп Ирина Луценко намерена на этой неделе внести в парламент законопроект о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, чтобы снять противоречия в работе данного органа.

Об этом заявил ее муж, генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Говорю уважаемому директору (НАБУ Артему Сытнику – ред.), у тебя есть разрешение суда на снятие информации с 17 абонентов мобильной связи, а снял ты со 114, а значит почти со 100 человек ты снял информацию незаконно, что есть нарушение конституционных прав и вообще-то уголовная ответственность, давай это уладим", - сказал Луценко.

По его словам, Сытник ответил отказом на предложение разобраться в ситуации.



Генпрокурор отметил, что то же касается и невыполнения требования закона о наборе сотрудников НАБУ по результатам открытых конкурсов.

"Меняйте закон, но не нарушайте его. 4 месяца идет этот разговор. На этой неделе воспользуюсь своим семейным положением - моя жена, народный депутат Луценко внесет все необходимые изменения, чтобы прекратить эту дискуссию, если этого не смогли сделать те 10 депутатов, которые пикетируют мой дом", - сказал Луценко.

Как известно, конфликт между ГПУ и НАБУ возник в конце ноября, когда Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Позже Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику.

9 декабря участники "Автомайдана" и общественные активисты приехали к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", требуя прекратить давление на НАБУ и уйти в отставку из-за того, что Луценко раскрыл данные агентов НАБУ. Клетчатое одеяло Луценко привезли как "символ коррумпированности".

Для участия в акции из Киева в с.Стоянка приехали более 200 автомобилей.

Читайте также: "Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ"

"Рука Держдепа". Кто и как "спасал НАБУ"