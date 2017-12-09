"Автомайдан" поехал к Луценко с клетчатым одеялом

Участники "Автомайдана" и общественные активисты направятся к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора".

Выезд автоколонны в с.Стоянка, где у Луценко есть дом, планируется в 11:00 от парка им. Шевченко.

В настоящее время на месте собрались около 50 авто.

Участники акции планируют отвезти Луценко клетчатое одеяло.

На месте также присутствуют Виталий Шабунин и Алексей Гриценко. Активисты будут требовать прекратить давление на НАБУ и отставки генпрокурора Юрия Луценко "из-за того, что он раскрыл данные агентов НАБУ", а одеяло повезут как символ коррумпированности.

"Мы доказыаем защитнику коррупционеров Луценко, что за детективов НАБУ и Сытника мы станем горой", - отметил Шабунин на своей странице в Facebook.

Фото - FB "Автомайдан" Скриншот онлайн-трансляции

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Как известно, ранее НАБУ отстранили от расследования громкого дела о возможных фактах коррупции в НАПК.

29 ноября Государственная миграционная служба заявила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому замглавы ГМС Дине Пимаховий.

НАБУ заявило, что ее детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, а СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала подозреваемую для давления на детективов.

6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля", который планировалось рассмотреть 7 декабря. В результате принятия документа антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, а антикоррупционная реформа оказалась бы под угрозой.

Законопроект внесли главы фракций БПП и Народный фронт Артур Герасимов и Максим Бурбак.

Но позже депутат Мустафа Найем сообщил, что этот законопроект нет в повестке дня парламента на 7 декабря.

В настоящее время окружной админсуд Киева рассматривает иск к Государственной фискальной службе относительно спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Украинская правда