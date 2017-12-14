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Одесского активиста Стерненка отправили под домашний арест

Четверг, 14 декабря 2017, 03:03

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для бывшего руководителя областного "Правого сектора" Сергея Стерненка в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Об этом пишет одесское издание "Думская".

Сообщается, что Стерненка подозревают в сбыте наркотиков.

"Считаю это продолжением политических репрессий в отместку за мою активную оппозицию к действующей власти в Одессе", – написал Стерненко в Facebook.

Активист также отметил, что преступление, в совершении которого он подозревается, датируется 2014 годом, а производство против самого экс-главы одесского ПС было открыто 29 ноября 2017.

Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

Читайте также: Активіст Сергій Стерненко, який блокує концерти: Бабкін хоч нагород із рук убивць не брав, з Лорак ситуація складніша.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесса
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