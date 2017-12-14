Боевики готовы передать Нидерландам найденные останки жертв MH17

Незаконное вооруженное формировани "ДНР" заявляет о готовности передать найденные останки жертв крушения малайзийского Boeing MH17 после официального запроса властей Нидерландов.

Об этом в четверг заявил так называемый "начальник следственного управления надзорного органа" Роман Белоус, информирует сайт боевиков ДАН.



"Недавно найдены останки тел погибших в результате крушения малайзийского "Боинга" под Торезом. Мы готовы передать их голландской стороне, если они к нам обратятся за этим. Я думаю, что они должны проявить какой-то интерес к этому", – заявил Белоус.

Боевики заявляют, что костные фрагменты были обнаружены гражданином США Патриком Ланкастером в районе села Грабово.

Как известно, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал на территории захваченной Донецкой области – все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению экспертов Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").

В совместном расследовании Bellingcat и The Insider установили, что ключевым фигурантом дела о сбитом над Донбассом "Боинге" рейса MH17 является российский генерал-полковник Николай Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа РФ.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17 назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в авиакатастрофе сбитого самолета.

В ноябре министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что российские спецслужбы пытаются повлиять на общественное мнение относительно катастрофы MH17 в Нидерландах путем распространения фальшивых новостей.