Бойовики готові передати Голландії знайдені останки жертв MH17
Представники незаконного збройного формування "ДНР" заявляє про готовність передати знайдені останки жертв катастрофи малайзійського Boeing MH17 після офіційного запиту властей Нідерландів.
Про це в четвер заявив так званий "начальник слідчого управління наглядового органу" Роман Білоус, інформує сайт бойовиків ДАН.
"Нещодавно було знайдено останки тіл загиблих в результаті катастрофи малайзійського "Боїнга" під Торезом. Ми готові передати їх голландської стороні, якщо вони до нас звернуться за цим. Я думаю, що вони повинні проявити якийсь інтерес до цього", – заявив Білоус.
Бойовики заявляють, що кісткові фрагменти виявив громадянин США Патрік Ланкастер у районі села Грабове.
Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав на території захопленої Донецької області – усі 298 осіб загинули.
Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.
За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").
В спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider з’ясували, що ключовим фігурантом справи про збитий над Донбасом "Боїнг" рейсу MH17 є російський генерал-полковник Микола Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу РФ.
Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.
Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака.
У листопаді міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що російські спецслужби намагаються вплинути на громадську думку щодо катастрофи MH17 в Нідерландах шляхом поширення фальшивих новин.