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Бойовики готові передати Голландії знайдені останки жертв MH17

Четвер, 14 грудня 2017, 11:29

Представники незаконного збройного формування "ДНР" заявляє про готовність передати знайдені останки жертв катастрофи малайзійського Boeing MH17 після офіційного запиту властей Нідерландів.

Про це в четвер заявив так званий "начальник слідчого управління наглядового органу" Роман Білоус, інформує сайт бойовиків ДАН.

"Нещодавно було знайдено останки тіл загиблих в результаті катастрофи малайзійського "Боїнга" під Торезом. Ми готові передати їх голландської стороні, якщо вони до нас звернуться за цим. Я думаю, що вони повинні проявити якийсь інтерес до цього", – заявив Білоус.

Бойовики заявляють, що кісткові фрагменти виявив громадянин США Патрік Ланкастер у районі села Грабове.

Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав на території захопленої Донецької області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

В спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider з’ясували, що ключовим фігурантом справи про збитий над Донбасом "Боїнг" рейсу MH17 є російський генерал-полковник Микола Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу РФ.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака.

У листопаді міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що російські спецслужби намагаються вплинути на громадську думку щодо катастрофи MH17 в Нідерландах шляхом поширення фальшивих новин.

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17ДНРОРДЛО
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