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Кличко обещает проверить чиновников, у которых нашло нарушения НАПК

Четверг, 14 декабря 2017, 13:02

Городская власть проведет проверки по всем фактам нарушений, на которые указало Национальное агентство по предотвращению коррупции после проверки в Киевской администрации.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя очередное предписание НАПК, сообщает пресс-служба политика.

"Мы проведем служебные проверки и расследования, чтобы выяснить подтверждаются ли факты нарушений чиновниками КГГА, на которые указало НАПК. Если нарушения есть, – они будут устранены", - сказал Кличко.

Он поблагодарил НАПК за внимание к работе городской власти.

"И мы всячески будем помогать сотрудникам агентства в борьбе с проявлениями коррупции", - подытожил Кличко.

Как известно, НАПК внесло предписание Кличко в отношении чиновников КГГА.

Ранее НАПК инициировало проверку по поводу совместного полета мэра Киева и столичных застройщиков на частном самолете из Неаполя. Кличко назвал это спекуляцией.

Кроме того, НАПК внесло предписание мэру Киева из-за того, что начальник управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского горсовета Сергей Красюк якобы не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

В КГГА на это ответили, что Красюк сделал это еще год назад.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоНАПКкоррупция
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