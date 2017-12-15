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Задержанный в Крыму активист Дегерменджи попал в реанимацию

Пятница, 15 декабря 2017, 06:52

57-летний крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи, которого удерживают в СИЗО по сфабрикованному делу о якобы вымогательстве, попал в реанимацию.

Об этом говорится в заявлении правозащитной организации "КримСОС".

Как сообщается, состояние Дегерменджи крайне тяжелое, у него отек легких и сердечная недостаточность. На данный момент он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

По информации родственников и адвоката, заключенный находится в 7 городской больнице Симферополя, где его в бессознательном состоянии держат в наручниках.

В палату не допускают жену Дегерменджи и адвоката, трое де-факто представителей полиции находятся у палаты, у самой больницы большое количество так называемых правоохранителей.

Правозащитники сообщают, что в течение пяти предыдущих дней Бекир Дегерменджи не мог спать из-за обострения астмы. Его адвокат требовал госпитализации и оказания медицинского лечения, однако де-факто суд отклонил ходатайство защитника. 6 декабря 2017 была отклоннена кассационная жалоба на избранную меру пресечения.

Во время судебного заседания Бекиру Дегерменджи стало плохо, вызвали скорую, но при этом арест оставили в силе. Во время заседания активист был в кислородной маске.

Правозащитники требуют немедленно оказать квалифицированную медицинскую помощь Бекиру Дегерменджи и изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей для него и других фигурантов этого сфабрикованного дела.

"КрымСОС" также требует провести проверку материалов так называемого "дела о вымогательстве" на предмет сфабрикованости и закрыть это уголовное дело, а виновных в незаконных преследованиях крымских татар привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Впоследствии стало известно, что после задержаний крымских татар в оккупированном Крыму на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

Темы: КрымМеджлискрымские татарыоккупация
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