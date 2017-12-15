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МИД протестует против продления ареста Гриба

Пятница, 15 декабря 2017, 19:44

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения российского суда о продлении ареста до 4 марта для похищенного в Беларуси украинца Павла Гриба, которого в России обвиняют в организации теракта.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

"Безосновательное содержания П. Гриба под стражей, игнорирование российской стороной его прав, в частности на получение необходимой ему медицинской помощи, встречи с родителями и общение на родном языке во время встречи с консулом является убедительным свидетельством систематических нарушений российской стороной прав содержащихся в пенитенциарных учреждениях граждан Украины и отсутствии правосудия в Российской Федерации", - подчеркивают в ведомстве.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца  российскими спецслужбами не признает.

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

15 декабря Краснодарский суд продлил арест Павла Гриба до 4 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДРосcияполитзаключенные
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