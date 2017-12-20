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Луценко рассказала, какие правки исказили закон по Донбассу

Среда, 20 декабря 2017, 12:53

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса не может пока рассматриваться, потому что нардепы внесли правки, которые "исказили" документ.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, президент Петр Порошенко предложил стратегию мирного политико-дипломатического решения вопроса реинтеграции, но нардепы внесли в законопроект огромное количество правок, полностью его изменив.

"Есть много правок, которые не ложатся в тело закона - разрыв дипломатических отношений с РФ, связанные с Крымом нормы. Например, речь идет о несоблюдении Россией режима прекращения огня, и в эту норму втягивается вопрос Крыма, где не происходит обстрелов", - написала Луценко.

"Хочу напомнить, что в стратегию вносятся санкции против РФ, выделяется международная помощь Украине. Содержание каждой строки чрезвычайно важено", - добавила она.

Луценко отметила, что пока нет смысла вносить законопроект на голосование в том виде, который сильно исказил стратегию президента, поскольку это лишь "разбалансирует зал".

"Стоит проанализировать юридическое заключение провести консультации, чтобы вернуться к предложенной президентом стратегии и рассмотрения во втором чтении", - сказала политик.

Кроме того, она добавила, что сейчас Украина находится "в очень тяжелых переговорах по возвращению заложников", поэтому очень рискованно создавать "дополнительное давление" на этот процесс через рассмотрение закона.

Луценко уточнила, что вопрос Крыма будет оставлен в законопроекте о реинтеграции, но "в тех логических формулировках,  которые не искревляют стратегию президента".

Также она добавила, что документ не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении 21 декабря.

Ранее на согласительном совете нардепы заявили, что законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса требует дополнительных консультаций.

Как известно, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса могут начать рассматривать 19 или 20 декабря.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что законопроекту о деоккупации Донбасса не хватает четкости в вопросах защиты прав и свобод человека.

6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

20 декабря спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает начать рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоВерховная РадапрезидентДонбассзаконодательство
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