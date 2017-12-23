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Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу РФ

Суббота, 23 декабря 2017, 18:47
Яценюка остановили в аэропорту Женевы по запросу РФ

Экс-премьера Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве (Швейцария) по запросу РФ.

Об этом вечером 23 декабря сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

По ее словам, Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне.

"Через 10 минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - добавила Лаппо.

Как известно, в 2015 году глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.

Согласно биографии Яценюка, в 1991 - 1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992 - 1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах.

В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном арестебывшего премьера Украины.

В сентябре 2017 года россияне обвинили Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в ПриднестровьеРоссийские следователи якобы нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье, на которой смогли "идентифицировать" Яценюка.

Как пояснила Лаппо в комментарии "УП", это стало материалами следствия, на основании которых так называемый "суд" в России принимал решение о заочном аресте Яценюка.

Украинская правда

Темы: ЯценюкРосcияШвейцарияЧечнясуд
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