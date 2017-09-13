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СК РФ говорит, что Яценюк воевал еще в Приднестровье

Среда, 13 сентября 2017, 18:00
СК РФ говорит, что Яценюк воевал еще в Приднестровье

Россияне обвиняют экс-премьера Арсения Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье.

Об этом свидетельствуют результаты российской экспертизы, датированной 2015 годом, из материалов дела, которые обнародовала в среду пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

"Теперь кремлевское кривосудию вменяет Арсению Яценюку еще и участие в боевых действиях в Приднестровье..." – пишет она.

 

Российские следователи якобы нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье.

 

"На ней "росэксперты" смогли "идентифицировать" Арсения Яценюка", – отмечает Лаппо.

 

Как пояснила Лаппо в комментарии "Украинской правде", это материалы следствия, на основании которых так называемый "суд" в России принимал решение о заочном аресте Яценюка.

"Как вы понимаете, о суде и его решении все узнали уже постфактум. Материалы получили недавно. Еще изучают", - отметила пресс-секретарь.

Как известно, в 2015 году глава СК РФ Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.

Пресс-секретарь Яценюка посоветовала России провести психиатрическую экспертизу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Согласно биографии Яценюка, в 1991 - 1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992 - 1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах.

В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном аресте бывшего премьера Украины.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Яценюк
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